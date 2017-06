Mistenkes for promillekjøring etter utforkjøring

Klokken 22.25 torsdag kveld fikk politiet melding om ei utforkjøring på Grova i Meråker. Det var to personer i bilen, men det er ikke snakk om personskader etter utforkjøringa. Melder til politiet fortalte at de to personene hadde gått fra stedet.

Nødetatene dro til stedet, og ambulanse traff på de to personene som snart ble undersøkt av helsepersonell.

De to personene var en mann i slutten av tenårene, og ei dame i 20-årene. Fredag morgen forteller operasjonsleder om at politiet ikke vet hvem som kjørte bilen, men at det er mistanke om kjøring i påvirket tilstand.