Laget bråk og slo på RX-leiren

Campen ligger på Frigården i Stjørdal. Poliiet måtte dra ut flere ganger fordi det var uroligheter på campen.

Politiet dro til stedet i 23-tiden fredag kveld. Da var det tømt et brannslukningsappart på campen og det var melding om slåssing.

En person hadde slått til ei jente. Vedkommende ble bedt om å holde seg borte fra jenta resten av kvelden.

Brannslukningsapparat ble tømt da det ble brukt til å slukke en grill. Mens noen holdt på med dette, kom det to andre til og tok apparatet. Deretter tømte de det inn i to campingvogner. To biler ble også skadd.

De to personene som tømte brannslukningsapparatet ble bortvist fra stedet og anmeldt.