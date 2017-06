Tok natta utenfor Onkel Oskar

Søndag morgen ble politiet i Nord-Trøndelag oppring av en person som så to føtter stikke ut av et smug like ved Onkel Oskar i Namsos.

Politiet sendte en patrulje til stedet og fant en mann i 20-årene som sov godt.

– Det var en mann i 20-åra som hadde sovet ute i natt. Han kviknet til da politiet var til stede, opplyser Dag Hjulstad som er operasjonsleder for politiet i Nord-Trøndelag.