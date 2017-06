Tre menn i 20-årene anmeldt for slåssing

Like etter klokken 02.00 natt til søndag måtte politiet i Nord-Trøndelag rykke ut til et utested i Kolvereid etter melding om bråk og slåssing.

Alle mot alle

Da politiet kom til stedet fant de tre menn i 20-årene som var alt annet enn enige og i følge politiet var alle mot alle.

Anmeldt

De tre mennene, som er fra Ytre Namdal, hadde også oppført seg ufint mot personalet på en bar i nærheten.

Politiets operasjonsledelse opplysr at resultatet av hendelsen ble at alle tre ble anmeldt for ordensforstyrrelse.