En mann kritisk skadd i maursyre-ulykke

En mann (44) er kritisk skadd etter å ha fått maursyre på seg da en tank eksploderte i Hestvika i Sør-Trøndelag.

44-åringen behandles på St. Olavs hospital. En annen mann ble også skadd i ulykken, men tilstanden hans er ikke kjent. IfølgeAdresseavisen dreier dette seg om en mann i 20-årene.

Slam på tanken

Operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt fortalte til NTB like etter ulykken at det var slam på tanken, og at den ble behandlet med maursyre. Politiet visste da ikke hvor mye syre som ble brukt.

En luftambulanse rykket ut kort tid etter melding om syreulykken. Politiet fikk melding om hendelsen ved 10.30-tiden torsdag.

Gir etseskader

Maursyre er en organisk syre med stikkende vond lukt som kan gi etseskade ved søl på huden eller ved sprut i øynene, ifølge Giftinformasjonen.

​​Syren brukes blant annet ved siloproduksjon i landbruket og i industri.