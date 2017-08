Kan ha blitt frastjålet verdier for over 100.000 kroner

Politiet meldte torsdag morgen om at det var begått innbrudd hos flere bedrifter i Meråker onsdag kveld. Innbruddene skal ha skjedd ved flere bedriftsbygg i Kopperå, ved gamle Elkem Meråker.

Operasjonsleder for politiet i Nord-Trøndelag, Lars Letnes, sier det torsdag ettermiddag er gjort undersøkelser på stedet, og anslår at store verdier er blitt stjålet fra lokalene.

– Innbruddene har skjedd i flere lokaler i området, som leies ut til ulike bedrifter. Det er fortsatt usikkert hvor store verdier som er borte, men det anslås at summene kan overskride 100.000 kroner. Blant godset som er borte er både dekk og felger til store kjøretøy og laserutstyr, sier Letnes.

Verksted på 1000 kvadratmeter

Blant bedriftene som er rammet er et snekkerfirma, hvor det er ventet at gods for mange titusener er blitt stjålet. Aller verst ser det likevel ut til å ha gått for firmaet Meråker Mekaniske Verksted, med et verksted på 1000 kvadratmeter.

– Det er et forferdelig stort lokale, så vi har ikke helt oversikten over alt som er tatt enda. Det er mulig vi må stenge av lokalet for å gjøre nærmere undersøkelser, sier Letnes.

– Binder oss opp

Daglig leder for Meråker Mekaniske Verksted, John Ivar Strand, sier de ansatte grunnet politiets undersøkelser ikke har fått gått gjennom lokalet enda.

– Men det er mye som er borte. Både sveisemaskiner, plasmaskjærere og verktøy. Vi har også biler som står inne i lokalet som er blitt tømt, og verktøyskap står åpne, sier Strand.

Han sier døren på baksiden av lokalet er blitt brutt opp, og at det nå er vanskelig for bedriften å fortsette driften grunnet innbruddet.

– Når vi mangler viktig verktøy, er det vanskelig å sende ut mannskap for å utføre jobber. Det binder oss opp, sier han.

Ønsker tips om varebil

Politiet tror innbruddet, hvor både ruter og dører er blitt ødelagt i byggene som er rammet, er blitt utført onsdag kveld.

Via en overvåkningsvideo er det fanget opp en sort varebil i området. Nå ønsker politiet tips fra publikum om noen har observert bilen.

– Det er snakk om en stor varebil, som vi anslår var på stedet i tidsrommet fra klokken 18 - 21 onsdag kveld. Vi vet ikke om bilen er registrert i Norge eller utenlands, men den er sort med blanke stigbrett på siden og ventilasjon på taket, sier Letnes.