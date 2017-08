Politiet rykket ut etter melding om vold – tok 13-åring med narkotika

Politiet opplyser mandag kveld at de klokken 19.49 rykket ut til Halsen skole i Stjørdal etter meldinger om vold.

Meldingen som kom inn til politiet var alvorlig, med tanke på antallet ungdommer som skulle være involvert.

– Vi fikk melding om at det var femten personer i slåsskamp. Etter at vi kom til stedet har vi snakket med ungdommene på stedet, og funnet ut at det var minst tre som sloss, sier operasjonsleder Ole Tuset til Trønder-Avisa.

Den verste medfarten var det en ungdom på 16 år som fikk. Han ble sendt til legevakt med en blødende nese.

Tatt med narkotika

Mer alvorlig er det trolig at en gutt på kun 13 år ble tatt med narkotika som følge av voldsmeldingen.

– Det er ikke noe spesielt gode nyheter dette, nei, sier operasjonslederen.

13-åringen ble tatt med det som etter all sannsynlighet er en mindre mengde hasj, ifølge politiet på stedet.

– Det er sterkt uheldig at en så ung person blir tatt med narkotika. Vi har brakt ham inn til stasjonen, og har samtaler med ham, forteller Tuset.

Foreldrene til den 13 år gamle gutten bli involvert.

– Vi er også dialog med jourhavende om hvordan vi skal gå frem videre, med tanke på hans unge alder.

Følger opp slåssingen

Da politiet kom til skolen, hvor slåssingen hadde funnet sted, var det et titalls ungdommer til stede.

Politiet vil nå følge opp ungdommene.

– Vi skal avhøre flere for å få kartlagt hva som har foregått. Vi skal også følge opp ungdommene og de som har ansvaret for dem, sier politiet.