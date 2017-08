Fire personer evakuert etter brann i Skatval

Politiet fikk i 03.30-tiden natt til lørdag melding om at det hadde oppstått brann i en bolig på Skatval i Stjørdal kommune.

Da nødetatene ankom stedet, var det full overtenning i boligen.

– Brannen oppstod i det som ser ut til å være et gammelt forretningsbygg, som er blitt gjort om til fire leiligheter. Det var i den ene leiligheten som ligger mot sør at det begynte å brenne, sier operasjonsleder for politiet i Nord-Trøndelag, Rune Reinsborg.

Fire personer evakuert

Reinsborg sier at det foreløpig er ukjent hva som var årsaken til brannen, men at fire personer kom seg uskadd ut av bygget.

– To av disse ordnet seg egen losji, mens tok personer tok inn på hotell for natten.

Én leilighet utbrent

Det tok flere timer før brannvesenet fikk kontroll på flammene, men operasjonslederen sier at brannen lørdag morgen er slukket og stedet skumlagt.

– Leiligheten hvor brannen startet er helt utbrent, så er det mulig at de andre leilighetene i bygget har fått vann- eller røykskader. Vi vil undersøke dette nærmere, men må vente til det har blitt kjøligere i bygget, sier Reinsborg.