Røykutvikling i bolighus i Stjørdal

Politiet meldte like over klokken 15 søndag ettermiddag om at det hadde oppstått røykutvikling på en adresse i Kiselrabben, øst for Stjørdal sentrum.

Røyken skal ha blitt observert fra et bolighus ifølge 110-operatør Jon Eirik Seierstad.

– Brannvesenet er fremme på stedet, og har startet slukningsarbeid. Det er kun snakk om røyk, ikke ild, og det er kontroll på stedet, sier Seierstad klokken 15.30.