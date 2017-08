Tre bråkmakere havnet i fyllearresten

Like etter klokka 02.00 meldte politiet i Nord-Trøndelag at de hadde vært utenfor et utested i Levanger og ryddet opp i en hendelse hvor en mann i 20-årene laget bråk.

Mannen ble anmeldt for ordensforstyrrelse og ble tatt med til drukkenskapsarresten.

Var sint på bygdafest

En liten halvtime senere laget en herremann i Snåsa trøbbel i et festlokale i Snåsa. Han var aggresiv ogslo og truet flere personer som var på festen.

Politipatruljen som kom til stedet fikk roet ned mannen og tok han med seg til Steinkjer og drukkenskapsarretsen.

Tre i fyllearresten

Klokka 02.30 slo en 20-åring seg vrang i Steinkjer sentrum. Også han ble hentet av poltiet og satt i samme arrest som både mannen fra Snåsa og Levanger.