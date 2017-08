Stjal kontanter og kredittkort fra garderobeskap

Politiet fikk melding om at fire garderobeskap ved Nord universitet i Levanger hadde blitt brutt opp og tømt for eiendeler i løpet av dagen.

- Vi fikk meldingen klokken 13.20. Skapene står i et område som er tilgjengelig for alle i åpningstida. Derfor håper vi at noen kan ha sett noe. Vi vil gjerne ha tips, sier operasjonsleder Ole Tuset ved Trøndelag politidistrikt.

Han sier at politiet har opprettet sak, og vil etterforske videre.

- Vi har gjort oss et inntrykk av hvordan dette er gjort, men vi blir glad for alle tips. Det som er stjålet er kontanter og et kredittkort, sier Tuset.