Dro i håndbrekket- kjørte i veggen

En bil kjørte i veggen i Tangtunellen på E6 i Stjørdal like etter klokka halv tolv fredag kveld.

Da politiet kom til stedet forklarte bilføreren at passasjeren plutselig hadde dratt på håndbrekket og at føreren mistet kontrollen over bilen på grunn av det. Ingen personer ble skadet, men bilen fikk noen bulker.

– Juristen vår har besluttet å ikke straffeforfølge passasjeren, skriver politiet på Twitter.