Mann slo ung kvinne

Klokka var nesten halv to natt til lørdag da politiet fikk melding om at en kvinne hadde blitt nedslått i Steinkjer sentrum. Patruljen var raskt på stedet og fikk tatt hånd om de to. – Kvinnen, som er i slutten av tenårene ble kjørt til legevakt for sjekk. Hun hadde små skader i ansiktet. Den mistenkte mannen ble tatt inn til avhør, og vi snakket med vitner på stedet, sier operasjonsleder Ola Tuset i politiet i Trøndelag.

Han er ikke sikker på i hvor stor grad de to involverte kjente hverandre fra før.

– Mannen ble sluppet herfra etter et avhør, sier han.