Hytte brant ned

Tidlig mandag morgen opplyste politiet om at det brant i ei hytte ved Byafossen i Steinkjer. Det var ingen personer inne i hytta, og nødetatene rykket ut.

Politiet forteller at det er ei lita hytte det brenner i, og at det ikke skal være fare for noe omkringliggende.

Klokken 06.54 opplyser politiet om at hytta, som var av enkel standard, er nedbrent. Brannårsaken er ukjent, og det vil bli satt i gang etterforskning.