Nytt brekk i Åre

Det var klokken 03.01 natt til onsdag at politiet i Trøndelag fikk beskjed av sine svenske kolleger om at det var begått et innbrudd i en tobakksbutikk i Åre i Sverige.

Kjørte fra stedet

– Det var knust en rute, og gjerningspersonene skal ha kjørt fra stedet i en utenlandskregistrert BMW, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Ole Tuset.

Operasjonslederen har ikke informasjon om hvilket land bilen er registrert i, men den er altså ikke registrert i Sverige.

Dette innbruddet skjer bare en uke etter at det ble gjort innbrudd i to andre butikker på det lille tettstedet. I det forrige brekket ble en bil brukt som rambukk for å komme seg inn i lokalene. Tuset har ikke klarhet i om det er brukt samme fremgangsmåte denne gangen.

La ut sperringer

Informasjonen han har fått går på at et vindu er knust

– Men det ble lagt ut spanske ryttere (sperringer. jour. anm) også denne gangen.

– Bilen skal ha kjørt i retning Østersund, men norske patruljer holder øynene åpne i tilfelle den kommer over grensa, forteller operasjonslederen.