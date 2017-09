Innbrudd i butikk i Steinkjer

Det var litt over klokken 23.00 onsdag kveld at politiet fikk melding om at noen hadde tatt seg inn på Eiksenteret i Steinkjer.

- De hadde knust et vindu og tatt seg inn i lokalet. Det er rotet litt rundt der inne, men det er usikkert om noe er stjålet, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Bård Krogstad.

Han ber folk som kan ha sett noe om å ta kontakt med politiet.