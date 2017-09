Denne karen hadde rein flaks

Kåre Norum fra Verdal kom den hjelpeløse reinen til unnsetning, der den kavet med geviret godt viklet inn i et nettinggjerde i Sandvika i Verdal, helt ved svenskegrensen.

Den hjelpsomme jegeren fikk hjulpet dyret ut av floken, dog med litt skader i hornet.

– Denne reinen hadde lidt en lang og smertefull død hvis ikke jeg tilfeldigvis hadde kommet forbi, sier Norum til innherred.no.

Reinen hadde løpt i sirkel rundt treet, hvor nettinggjerdet var festet, uten å komme seg løs. Etter et kvarters tid greide Norum å løsne dyret fra nettingen.

– Jeg trodde det ville bli en jobb å roe den ned, men faktisk virket det som om at reinen skjønte at jeg kom for å hjelpe, sier han til lokalavisa.