May: Trusselnivået i Storbritannia hevet til «kritisk»

May kunngjorde fredag kveld at trusselnivået nå er «kritisk», noe som innebærer at et angrep kan være nært forestående.

Kunngjøringen skjer i kjølvannet av bombeeksplosjonen i en T-banevogn i London fredag morgen. Ingen mennesker ble drept, men 29 ble fraktet til sykehus med skader.

Statsminister May kunngjorde først at trusselnivået ville holdes uendret, på nivået «alvorlig». Men ved 21.30-tiden fredag ble det likevel hevet til «kritisk», som er høyeste nivå.