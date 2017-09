Frykter for Leilas sikkerhet etter at hun viste bilder av piskeslag

Advokat Preben Kløvfjell er bekymret for iranske Leila Bayats sikkerhet etter eksponeringen i media. Han har bedt UNE omgjøre avslaget.

Leila (36) skal ha fått 80 piskeslag etter tvangsretur fra Steinkjer: Leilas samboer: – Det er forferdelig Myndighetene mener at hun hadde fabrikkert dommen fra Iran – og sendte henne ut av Norge etter åtte år. Tilbake sitter samboeren Babak og Leilas sønn (13).

Den 36 år gammel kvinnen ble sendt tilbake til Iran tidligere i år og skal ha blitt pisket 80 ganger som straff for å ha drukket alkohol.

– Jeg er veldig bekymret, både på grunn av saken i seg selv, men også på grunn av eksponeringen i media, noe som kan utløse en tilleggsrisiko, sier Bayats advokat til NRK.

Bayat kom til Norge i 2009 og hadde med seg dommen for å ha drukket alkohol. Likevel fikk hun avslag på asylsøknaden fordi Utlendingsnemnda (UNE) mente hun hadde fabrikkert dommen. Det ble derfor vurdert som trygt for 36-åringen å bli sendt tilbake til Iran. I mars ble hun sendt tilbake, og tirsdag ble dommen fullbyrdet.

Listhaug vil til bunns i sak der utsendt kvinne skal ha blitt torturert i Iran En 36 år gammel kvinne som ble sendt tilbake til Iran, skal tirsdag ha blitt tildelt 80 piskeslag i hjemlandet. Nå vil statsråd Sylvi Listhaug undersøke saken.

Kløvfjell leverte fredag en begjæring til UNE om å få omgjort de opprinnelige avslagene på Bayats asylsøknad, og han varsler søksmål om UNE ikke tar begjæringen til følge, sier han til statskanalen.

– Det at hun har stått fram, og at det sirkulerer bilder og video av henne som viser at hun er blitt pisket, er noe iranske myndigheter ikke liker. Jeg er bekymret for at dette i seg selv kan føre Leila inn i en ny farlig situasjon, sier Mahmood Reza Amiry-Moghaddam i Iran Human Rights.