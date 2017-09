Rykket ut til slåsskamp

Politiet fikk melding om slåsskamp ved en privatadresse i Levanger tirsdag ettermiddag.

Operasjonsleder Kjetil Mollan i Trøndelag politidistrikt sier det fortsatt er noe uklart hva som egentlig har skjedd.

- Det er et litt uklart hendelsesforløp, men en person ble kjørt hjem fra adressen. Ingen skal såvidt vi har registrert blitt skadd. Det har vært en uenighet, og det kan hende at det kommer en anmeldelse for kroppskrenkelse i ettertid, sier han.