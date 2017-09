Semitrailer stanset etter å ha skadet buss

VERDAL: 08.13 torsdag morgen ble en semitrailer stanset like sør for Verdal. Grunnen var at en bremseklave hadde falt av traileren og skadet en buss.

– Vi har ingen opplysninger om skadene, men vi antar at de er relativt små. Partene skrev skademelding etter hendelsen, sier operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt