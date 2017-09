Mann løsnet skudd under idrettsarrangement

Politiet i Trøndelag har lørdag ettermiddag hatt en væpnet aksjon i Selbu sentrum. En mann er pågrepet.

Mannen ble pågrepet etter meldinger om at han hadde løsnet skudd med et våpen. Ifølge Nearadio.no skjedde dette under et idrettsarrangement.

– I følge de Nea Radio har snakket med har episoden skjedd før selve starten av arrangementet og folk har opplevd situajsonen som svært truende, skriver Nea Radio på sine nettsider.

Mannen skal ha løsnet skudd med en pistol, og politiet sier at det nå er kontroll på stedet og mannen.