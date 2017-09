Mann løsnet skudd ved idrettsarrangement

Politiet i Trøndelag har lørdag ettermiddag hatt en væpnet aksjon i Selbu sentrum. En mann er pågrepet.

Mannen ble pågrepet etter meldinger om at han hadde løsnet skudd med et våpen. Ifølge Nearadio.no skjedde dette under et idrettsarrangement.

Politiet forteller til Trønder-Avisa at det var tilfeldigheter som gjorde at dette skjedde ved idrettsarrangementet.

– Idrettsarrangementet har ikke noe med saken å gjøre. Det er tilfeldigheter, sier operasjonsleder for Trøndelag politidistrikt, Ole Petter Hollingen.

Mannen skal ha løsnet skudd med en pistol, og politiet sier at det nå er kontroll på stedet og mannen.