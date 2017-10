Par fra Verdal gikk seg bort på fjellet

Det var lørdag kveld paret gikk seg bort etter at de hadde parkert bilen ved Carl Johans Klev og gått i retning mot Hermannsnasa.

Politi og letemannskaper fra Røde Kors ble satt i sving for å lete etter paret fra Verdal, og ved 22.15-tida kunne Carlsson fortelle til Adressa at paret at de var funnet - i god behold.

- Det ble ingen dramatikk og nå er de nok på vei hjem, sa Carlsson.