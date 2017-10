E6 stengt ved Nossum

E6 er sperret, opplyser politiet på Twitter.

De skriver videre at det ikke er noen personskader etter ulykken, som har skjedd ved Nossum i Levanger.

Ifølge dem er det en lastebil som har fått et teknisk problem, og som deretter har havnet i motsatt kjørefelt. Et annet kjøretøy måtte legge seg i grøfta for å unngå sammenstøt med lastebilen.

Ifølge vitner står trafikken stille på stedet. Bilberger er ifølge politiet bestilt.