Mistet førekortet etter råkjøring i 60-sone

Tirsdag ettermiddag hadde politiet i Trøndelag en fartskontroll i en 60-sone på Trones.

Det viste seg fort å bli travelt for politiet. I de tre timene kontrollen ble avholdt fikk 11 sjåfører et forenkla forelegg for å ha kjørt for fort.

I tillegg mistet en sjåfør førerkortet etter å ha passert målingen i 90 kilometer i timen.

Kontrollen ble avhold mellom klokka 15.30 og 18.30.