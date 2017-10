Flere uten bilbelte

I en trafikkontroll avholdt på Kolvereid onsdag formiddag ble det utstedt flere gebyr og forelegg.

Ett forenklet forelegg ble utskrevet for bruk av telefon, og fem gebyr for manglende bilbelte. I tillegg ble et kjøretøy avskiltet i følge politiet.

I samme tidsrom ble det avholdt en kontroll ved ferjeleiet ved Ytterøyferja i Levanger. 27 biler kontrollert uten noen form for reaksjoner.