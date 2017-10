Kjørte ned lyktestolpe på Frosta

En mann i 30-årene er mistenkt for promillekjøring, etter at han kjørte ned en lyktestolpe og krasjet med Arntzen bakeri på Frosta like før 23.30-tiden fredag.

– En lege fra Norsk luftambulanse sjekket sjåføren, og fastslo at det dreide seg om mindre personskader. I tillegg ble det en del materielle skader. Bilen ble fjernet med tauebil, opplyser operasjonsleder Øystein Sagen ved Trøndelag politidistrikt.

Mannen skal også ha meid ned en flaggstang utenfor bakeriet. Omfanget på de materielle skadene er ikke kjent.

– Det er opprettet sak, og mannen ble tatt med for blodprøvetaking, sier Sagen.