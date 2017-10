MALVIK: Politiet meldte fredag morgen at et kjøretøy hadde kjørt i autovernet ved vektstasjonen på E6 i Malvik.

Det var kun et kjøretøy som var involvert i uhellet, og føreren ble sjekket av helsepersonell på stedet.

Statens vegvesen opplyser til Adressa at nordgående kjøreretning nå stengt, og at trafikken dirigeres via gamle E6.