Mandag morgen melder brannvesenets 110-sentral i Namsos at de mandag gjennomfører en nedfyring av et fjøs ved Hottran på Skogn, like sør for Norske Skog.

Levanger - Hottran. Nedfyring av fjøs. står inntil E6. Br.vesenet på stedet. Holder på utover dagen — 110 Nord-Trøndelag (@110Namsos) October 23, 2017

– Brannvesenet har øvelse og skal brenne ned gammelt bygg. Det er veldig godt synlig, da det bare er noen meter fra E6, forteller Geir Ove Fossli på 110-sentralen.