UDI og politiet skal avsløre asyljuks via digitale spor

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) presenterte tirsdag et nytt system for asylbehandling hvor alle asylsøkere ved ankomst skal samles i ett stort mottak. Kaja Gade Kjerschow i UDI har ledet arbeidet med planen for et nytt ankomstsenter.

– Vi skal oppnå bedre kvalitet og kontroll ved å bruke mer tid innledningsvis, med det formål å forebygge feil senere i prosessen, sier hun til Aftenposten. Sammen med UDIs eksperter skal politiet analysere informasjonen, avklare identiteten og forberede videre samtaler med asylsøkeren.

Ved det nye mottaket skal det samles eksperter i et analysemiljø for ID-arbeid og digitale spor. Gade Kjerschow sier at de på denne måten lettere vil kunne avdekke om asylsøkere kan utgjøre en sikkerhetsrisiko og om det er en sak der Politiets sikkerhetstjeneste bør kobles inn.

UDIs store utfordring de siste årene er at under 10 prosent av asylsøkerne har pass når de kommer til Norge, skriver avisen.

For å bruke digitale spor mer aktivt i arbeidet med å bekrefte identitet og asylhistorie, kreves det utvidede fullmakter.

Justisdepartementet sendte i januar ut et nytt lovforslag som åpner for rutinemessig å visitere, tappe mobiler og gå gjennom lagringsmedier til asylsøkere. Departementet opplyser at det fortsatt arbeides med oppfølging av høringen.