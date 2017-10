Politiets operasjonssentral melder om at både politi og brannvesen rykket ut i forbindelse med at ei elv gikk over sine bredder og truet et bolighus i Vanvikan natt til tirsdag.

Da det sluttet å regnet, og Ratvikbekken gikk tilbake, vurderte brannvesenet at det ikke lenger var behov for evakuering fra huset. Det er ikke snakk om store skader etter hendelsen.