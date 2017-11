Svenskene starter overvåkning av skrante-elg

Länsstyrelsen Jämtlands län opplyser i en pressemelding at Jordbruksverket, sammen med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Naturvårdsverket og Livsmedelsverket nå forbereder en såkalt målrettet overvåkning av skrantesyke hos hjortedyr i Jämtlands län.

Det finnes per i dag ingen dokumenterte tilfeller av skrantesyke i Sverige, men bakgrunnen til overvåkningen er at det nylig ble oppdaget et tilfelle av sykdommen hos en elg nært grensen til Jämtland.

Man vil nå samle inn prøver fra dyr innenfor et begrenset området, og vil involvere jegerforeningen i arbeidet. Prøvetakingen gjøres for å skaffe et bedre kunnskapsgrunnlag.

Det er elger i de vestre delene av Jämtland som er av størst interesse. SVA ser nå på muligheten for å sette opp et prøvetakingssystem for rask håndtering av prøvesvar fra elger som skytes under jakt og undersøkes gjennom ordningen.