Familiekatten Josefine (3) skutt med hagle – Måtte amputere halen

Det var etter at Josefine kom hjem til familens hus på Beitstad at familien skjønte at noe var galt. Halen til katten var helt slapp, og de valgte å reise til Steinkjer dyreklinikk for en sjekk.

Beskjeden som møtte dem etter røntgenundersøkelsen var sjokkerende. Bildene viste nemlig en smadret halevirvel, og flere små blyfragmenter inne i halen. Konklusjonen ble raskt satt. Familiekatten var blitt skutt.

– Jeg synes det er utrolig trist. Det er rett og slett sykt at noen har valgt å skyte min ni år gamle datters katt, sier Nordgård til Trønder-Avisa.

Måtte amputere

Da Trønder-Avisa tar kontakt fredag er Josefine tilbake i familiens hjem i Beitstad. Etter røntgenundersøkelsen i Steinkjer måtte Josefine gjennom en lengre operasjon, som endte med at hele halen måtte amputeres. En operasjon som vil koste både tid og penger for familien.

– Det er helt ufattelig at noen har gjort dette. Nå venter det ti intensive dager, hvor Josefine må behandles med antibiotika, tunge smertestillende medikamenter og holdes rolig innendørs. Dermed blir det heller ingen reiser bort fra hjemmet vårt denne jula, sier Nordgård.

Hun sier datteren Anndrine (9) også tar hendelsen tungt.

– Hun er lei seg for det som har skjedd, og lurer på hvem det er som kan behandle dyr på denne måten.

Fortsatt i fare

Det var veterinær Inga Rapp Friedl som tok imot Josefine i Steinkjer. Hun sier det er et under at familiekatten i det hele tatt er i live.

–Hadde skuddet truffet litt lengre opp på kroppen måtte den ha blitt avlivet. Det at skadene lå så høyt oppe på halen gjorde at vi måtte amputere mer av den enn det vi opprinnelig ønsket. Det er fortsatt ikke sikkert at dette går bra, men vi håper på det, sier Friedl.

Hun sier det ikke er tvil om at noen har skutt katten med hensikt, og kommer derfor til å anmelde forholdet.

– Det er fragmenter av ammunisjon som er funnet i en kanal i halevirvelen. Det er tydelig at dette er utført ved hjelp av skudd, og med hensikt om å treffe. Vi kommer til å anmelde saken i morgen (torsdag), og jobber nå med å samle sammen bildebevis, sier hun.

Vil få konsekvenser

Veterinæren sier katter generelt vil klare seg uten haler, men at det gir konsekvenser for balanse og livsutfoldelse i fremtiden.

– Det begrenser dem. Ved en slik skade kan det også oppstå problemer med lukkemuskulaturen til tarmsystemet, i tillegg til kroniske smerter. Skudd og mishandling av katter er dessverre et gjentakende problem, og vi ser at det skjer ved jevne mellomrom, sier hun, og oppfordrer alle som eventuelt vet noe om hendelsen til å ta kontakt.