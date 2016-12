Q-Meieriene tilbakekaller Q Melk Skummet 1 liter

Det er kun Q Melk Skummet i 1 liters kartong med denne datomerkingen og meierinummer 1599 som tilbakekalles. Melken har et kvalitetsavvik som gjør at den kan bli sur før utløpsdato.

Q Melk Skummet 1 liter med samme datomerking og annet meierinummer har god kvalitet. All annen melk har også god kvalitet.

Q Melk Skummet 1 liter (dato 02.01.17 meierinummer 1599) er distribuert til butikker på Østlandet, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland.

Forbrukere som har kjøpt Q Melk Skummet 1 liter med best før dato 02.01.17 og meierinummer 1599, bes kaste melken. For spørsmål eller ved ønske om å få pengene tilbake, kan forbrukere kontakte Q-Meieriene via www.q-meieriene.no.