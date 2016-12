Dette er direktørene som skal styre Trøndelag

Den sammenslåtte trønderske fylkeskommunen skal ha fem fylkesdirektører - som naturlig nok får stor innflytelse hvordan Trøndelag formes i framtiden.

I tillegg blir det ansatt en assisterende rådmann. Det er nå klart hvem som får jobbene, og på allmøter torsdag formiddag ble de ansatte informert om hvem som blir deres sjef.

Ole Tronstad (58) fra Inderøy blir assisterende rådmann. Tronstad var prosjektleder for den sammenslåtte fylkeskommunen i oppstartsfasen, og søkte på rådmannsjobben Mjøen fikk. Han er tidligere stabssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune, og eks-ordfører i Inderøy.

Knut Aspås (48) blir fylkesdirektør for økonomi og digitalisering. Han er i dag fylkesrådmann i Sør-Trøndelag.

Vegard Iversen (46), dagens fylkesopplæringssjef i Nord-Trøndelag, blir fylkesdirektør for utdanning. Iversen er blant annet tidligere rektor ved Steinkjer videregående skole.

Trude Nøst (47) fra Levanger blir direktør for plan og næring. Det skal ikke være noen avdeling for regional utvikling, men disse oppgavene skal i stedet ligge under Nøst. Hun er i dag sektorleder for kultur og regional utvikling i Nord-Trøndelag, og har vært kommunalsjef i Levanger og fylkesråd for kultur i Nord-Trøndelag.

Karen Espelund (55) fra Trondheim blir fylkesdirektør for kultur. Den tidligere fotballspilleren Espelund er i dag fylkesdirektør for regional utvikling i Sør-Trøndelag.

Erlend Solem (49), som er fylkesdirektør for samferdsel i Sør-Trøndelag, får samme jobb i Trøndelag fylkeskommune. Solem har tidligere vært direktør for Trondheim parkering og for Gråkallbanen.

- Jeg er veldig godt fornøyd med teamet. Jeg tror det balanserer godt mellom folk som har relativt lang erfaring fra fylkeskommunalt virke til folk som kommer helt utenfra, sier fylkesrådmann Odd Inge Mjøen.

Han sier det er tilfeldig at det ble tre nordtrøndere og tre sørtrøndere.

Egen kulturdirektør

Ingen av fylkeskommunene i dag har en egen kultursjef. Mjøen ansetter en egen kulturdirektør for å løfte fram kulturområdet.

- Det betyr mye for de store institusjonene i Trondheim, men også veldig mye for distriktet både nord og sør i Trøndelag. Dette har også stort politisk fokus. Skal vi greie rollen som samfunnsutvikling bør vi synliggjøre kultur på en god måte, sier han. Her har vi fått en profilert direktør, som jeg er helt sikker på vil gå inn i dette arbeidet både med bred kompetanse og en lederkraft.

Alle "formelle lederfunksjoner" er lagt til Steinkjer, men direktørene skal også reise rundt i Trøndelag.

- Verken jeg eller dem er tilsatt som rådmenn i Steinkjer, vi er tilsatt som ledere i Trøndelag. Samtidig skal vi heller ikke bygge opp en parallell organisasjon i Trondheim, ved å ha lederen i Steinkjer og en nestleder i Trondheim. Vi må bygge disse organisasjonene sammen, sier Mjøen.

Flest menn

Alle toppsjefene er hentet fra lederjobber i dagens to fylkeskommuner.

- Deg inkludert er fem av sju toppledere menn. Hva tenker du om det?

- Det er ikke ideelt, men dette er de folkene jeg har å velge i. Inger Christensen, som er opplæringsdirektør i Sør-Trøndelag i dag, ønsker ikke å fortsette. Hun var kvinne nummer tre, og jeg har ikke flere kvinner å velge i, sier Mjøen.