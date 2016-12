Seks personer måtte rømme huset da naboen varslet om brann

1. juledag klokken 11.51 rykket brannvesenet i Verdal og Levanger ut til melding om brann i et bolighus i Leksdal i Verdal.

Mens brannvesenet fortsatt jobber på stedet i Leksdalen, priser huseieren seg lykkelig for at ingen er alvorlig skadet som følge av brannen i bolighuset i Leksdal.

– Merket ingenting

Huseieren ønsker ikke å stå fram med bilde og navn, men forteller om dramatikken som utspant seg i Lundskammen første juledag.

– Det var naboen som varslet oss. Han sa at det var røyk og at vi måtte komme oss ut, forteller han til Trønder-Avisa.

Flammene har stått opp av taket, og ambulansen har tatt med seg to personer til sykehuset for en sjekk. Huseieren er igjen på stedet.

– Jeg tok med meg datamaskiner, harddisker, malerier og andre uerstattelige ting, forteller han.

Da brannen brøt ut var personene i huset spredd på forskjellige steder i boligen. Totalt var de seks personer i huset.

– Det var meg, kona mi, barna våre og et barnebarn. Noen var nede og noen var på loftet, forteller huseieren.

Ukjent brannårsak

Huset ser ut til å ha fått store skader og en stund sto flammene opp av taket. Huseieren forteller at det er et trist syn.

– Men det er bare døde ting. Jeg er glad ingen kom til skade, sier han.

Hverken han eller brannvesenet aner foreløpig hva som kan være årsaken til brannen.

– Vi merket ikke noe innendørs. Jeg aner ikke hva årsaken kan være.

Kontroll på brannen

Brannvesenet rykket ut fra både Verdal og Levanger, lift og tankbiler.

Brannmannskapene jobbet lenge på stedet og holdt fortsatt på med slukking halvannen etter brannen ble meldt.

– Vi jobber for å få kontroll og slukket alt, slik at det ikke blusser opp igjen. Hvor store skader det er, er det for tidlig å si noe om, sier Morten Hustad for brannvesenet på stedet.

Klokken 13.30 skrev politiet at brannvesenet hadde fått kontroll på stedet.