Uværet Urd ypper seg mot juletrafikken

Ekstremværet som nå er på vei, er oppkalt etter den norrøne skjebnegudinnen Urd. Hun var en av de tre nornene som styrte menneskenes skjebner og satt under verdenstreet Yggdrasil.

Nord-Trøndelag går akkurat klar av meteorologenes OBS-varsel, men uværet kan føre til forsinkelser i flytrafikken andre juledag. Flere fergeavganger er allerede innstilt på grunn av uværet.

Pressetalsmann Lasse Vangstein i Avinor sier de følger nøye med på været, og de ansatte jobber med å sikre løse gjenstander.

– Verst vil det være for fly som skal lande, fordi det må være større avstand mellom flyene som skal lande. Dette kan skape noen forsinkelser, men vi følger med på situasjonen, sier Vangstein til NRK.

Avinor oppfordrer reisende til å møte på flyplassen til vanlig tid.

Mye regn og full storm

Det virker som om Nord-Trøndelag berger unna de verste stormkastene, men det vil bli mye vind og regn i fylket de nærmeste dagene. Meteorologene melder om sørvest periodevis full storm mandag og perioder med sludd eller snø, først på dagen nedbør som regn ved kysten.

Temperaturene vil stort sett være plussgrader, men det er ventet at det blir litt kaldere fra mandag ettermiddag.

Tirsdag melder yr.no at det er ventet opp til nordvestlig sterk kuling, gradvis minkende fra sent på formiddagen. Regnbyger, sludd og snø i indre og høyereliggende områder. Fra utpå kvelden opp til nordvestlig frisk bris, på kysten av Sør-Trøndelag opp til frisk bris fra skiftende retning. Avtagende bygeaktivitet.

Sterk storm

Meteorologisk institutt meldte tidlig 1. juledag at ekstremværet Urd er på vei mot Sør-Norge.

På Vestlandet sør for Stad vil været mandag ettermiddag øke til vestlig full og periodevis sterk storm med vindkast på 35 til 45 meter i sekundet innover land.

Det ventes også høye bølger langs kysten med en bølgehøyde på mellom 13 og 15 meter, med enkeltbølger som kan bli opp mot 25 meter.

Østafjells ventes det mandag kveld og natt til tirsdag kraftig vind fra vest eller nordvest med vindkast mellom 25 og 35 meter i sekundet.

Allerede er flere fergeavganger innstilt på grunn av uværet.

Innstilte fergestrekninger

Vegtrafikksentralen Vest opplyser at fergestrekningen Oldeide – Måløy på fylkesvei 616 er innstilt. Det samme er strekningen Isane – Stårheim på fylkesvei 614.

Ifølge Firda har selskapet Norled kansellert ruta fra Bergen til Sogn som går 2. juledag klokka 16.30. Returen fra Sogn til Bergen 3. juledag klokka 07.05 er også kansellert på grunn av været.

Sent mandag ettermiddag og tidlig kveld vil vannstanden mellom svenskegrensen og Lindesnes ventelig være 90 til 130 centimeter over verdiene i tidevannstabellen. Vannstanden blir høyest i Oslofjorden.

– Vi kommer ikke med en generell oppfordring til folk om å holde seg innendørs. Situasjonen er ikke helt der ennå, men hvis folk kan finne seg andre tidspunkter å reise på, er det å anbefale, sier fylkesberedskapssjef i Sogn og Fjordane, Haavard Stensvand til NTB.

– Det er alltid en usikkerhet knyttet til konsekvensene av såpass sterke vinder som er meldt, fortsetter Stensvand.

Gode råd

Vakthavende meteorolog Anne Mette Olsen ved Værvarslinga på Vestlandet oppfordrer til forsiktighet 2. juledag.

– Folk må være forsiktige dersom de har tenkt å ferdes ute på ettermiddagen og kvelden i morgen. Jeg anbefaler folk å holde seg inne. Det er skummelt å bevege seg ute når det er så sterk vind, sier Olsen til NRK.

Stensvand og Olsen anbefaler at folk forbereder seg på mulige konsekvenser på det som kan bli et av de verste uværene som har rammet Sør-Norge på flere år.

Sikring av løse gjenstander, skikkelig fortøying av båter, fulladede mobiltelefoner og fungerende lommelykter er blant tipsene.

– Erfaringsmessig har vi sett at det er strøm og tele som er spesielt utsatt og kan gjøre oss spesielt hjelpeløse. Vi vet at kommunene i stor grad har noen faste rutiner som settes i sving når det er meldt den typen vær, sier Stensvand til NRK.

Høye bølger

Søndag formiddag lå stormsenteret rett sørøst for Island. Det går nordøstover fram til mandag morgen. Deretter tar det en sørøstlig retning og treffer kysten av Møre og Romsdal mandag kveld.

På Vestlandet sør for Stad vil været mandag ettermiddag øke til vestlig full og periodevis sterk storm med vindkast på 35 til 45 meter i sekundet innover land. Tidlig på kvelden dreier vinden til nordvest og minker sent om kvelden.

Det ventes også høye bølger langs kysten med en bølgehøyde på mellom 13 og 15 meter. Den maksimale bølgehøyden anslås til å bli opp mot 25 meter.

Mellom Lindesnes og Stad ventes høy vannstand mandag ettermiddag og kveld. Sent mandag ettermiddag og tidlig kveld ventes vannstanden her å være 75 til 90 centimeter over det som er oppgitt i tidevannstabellen.

Fase B

Ekstremværvarslingen deles inn i fire varsler, fra A til D. Fase A betyr at Meteorologisk institutt øker overvåkingen av været, mens varsel om ekstremvær og når uværet får navn er først i fase B. Varselet benyttes før ekstremværet ventes å inntreffe.

Da har også meteorologen avgjort at det blir ekstremvær og gitt uværet navn. Varselet er mer detaljert enn forutgående meldinger og oppdatering skjer minst hver 6. time.

Det sendes varsel når fare for ekstremt vær er over. Dette varselet vil informere om værutsiktene i de nærmeste døgn med tanke på oppryddinger og reparasjoner.

Flom-og-jordskredvarsling i NVE varsler nå om økt fare for jord- og flomskred i Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

Varselet er gitt gult nivå som er den nest laveste av fire kategorier etter grønt nivå. Fylkesmannen skal umiddelbart sende varsel på oransje og rødt nivå videre til berørte kommuner og lokale myndigheter.

Det er ikke utstedt flomvarsel for området.