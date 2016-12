Julebukk og juletrefest i romjula

Juletrefesten viderefører en veletablert festtradisjon som ble innført i Norge midt på 1800-tallet. Skikken ble utviklet i kjølvannet av at juletreet ble en del av den norske juletradisjonen. Det var først og fremst lærere, men også en del prester som etablerte juletrefester i landet. Når det første juletreet ble pyntet i Norge, vet vi ikke, men Studentersamfunnet i Christiania arrangerte juletrefester med juletre i 1840-årene.

Julebukken var i sin tid en geitebukk som ble slaktet til jul for å få et godt år og feire fruktbarheten. Tradisjonen med julebukk har utviklet seg til å bli en lek der barn kler seg ut i romjula, og går fra dør til dør og synger julesanger for å få godteri og julekaker.

