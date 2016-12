Nyttårsdessert – Omelette norvegienne

Du trenger:

1 liter vaniljeis

Bunn:

3 egg

60 g sukker

60 g hvetemel

Marengs:

4 eggehviter

60 g sukker

60 g melis

Slik gjør du:

Bunn: Forvarm stekeovnen til 200 grader. Pisk egg og sukker til eggedosis. Sikt inn melet og vend det inn med en slikkepott. Stryk massen utover til et rektangel på 25 x 40 cm. Stek bun-nen til den er gyllen (7–10 min). Avkjøl. Skjær eller stikk ut passende biter, bruk porsjonsformene du skal lage kaken i (f.eks. litt stive muffinsformer). Legg is i formene. Legg en utskåret bunn og på toppen av isen. Sett kakene i fryseren.

Marengs: Pisk eggehviten luftig med sukker som du tilsetter litt etter litt. Når hviten er stiv pisker du inn melisen. Ta isen ut av formene. Bruk en palett og stryk marengsen på isen, eller bruk en sprøytepose og sprøyt marengsen på i et mønster. Sett tilbake i fryseren. Før servering kan du brenne av overflaten med en skibrenner slik at marengsen får farge.

Servering: Varm ca. 2 dl konjakk i en kjele til den blir lunken. Tenn på konjakken foran gjestene slik at det begynner å brenne i kjelen. Bruk en stor skje og hell brennende konjakk over kakene mens de står på bordet. Server med f.eks. sure eller syltede kirsebær.

KILDE: Oppskrifter og bilder av dessertene er fra boka «Frukt og bær – en kokebok» utgitt av Forlaget Press.