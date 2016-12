Popikonet George Michael er død

– Det er med stor sorg at vi kan bekrefte at vår elskede sønn, bror og venn, George, sovnet stille inn i sitt hjem i julen, opplyser en talsperson for den tidligere Wham-vokalisten i en pressemelding.

Britisk politi opplyser til BBC at en ambulanse rykket ut til en eiendom i Goring i Oxfordshire klokka 13.42 søndag. Det skal ifølge politiet ikke være noe mistenkelig ved dødsfallet.

– Familien ber om at deres privatliv blir respektert i denne vanskelige og følelsesladde perioden, heter det i pressemeldingen.

George Michaels manager, Michael Lippmann, uttalte senere at han trolig døde av hjertesvikt.

"Last Christmas"

George Michael ble først kjent gjennom bandet Wham, som han startet sammen med skolekameraten Andrew Ridgeley på 80-tallet. De hadde hits som "Wake Me Up Before You Go-Go", "Careless Whisper" og juleklassikeren "Last Christmas"

– Jeg er tynget av sorg over tapet av min kjære venn. Jeg, hans kjære, hans venner, musikkverdenen og resten av verden. Elsket for alltid, skriver den tidligere bandmakkeren Ridgeley på Twitter etter tapet av vennen.

Duoen gikk etter hvert hver sin vei, og George Michael oppnådde ny suksess som soloartist. Debutalbumet "Faith" er solgt i over 20 millioner eksemplarer. Til sammen har han solgt over 100 millioner plater på verdensbasis.

Tidligere denne måneden ble det kjent at produsenten og låtskriveren Naugthy Boy jobbet sammen med Michael på et nytt album.

Ble innlagt i 2011

I 2011 måtte Michael avlyse en rekke konserter da han ble innlagt på et sykehus i Wien med lungebetennelse. Etter å ha blitt utskrevet holdt han et følelsesladd pressemøte utenfor boligen sin i London hvor han sa det hadde vært "nære på" at han døde.

Gjennom sin 35 år lange musikkariere har Michael deltatt i flere veldedighetsprosjekter, og han sang blant annet på Band Aids singel "Do they know it's Christmas?" i 1984. Han var også beskytter for Elton Johns aids-stiftelse.

19 år gammel fortalte Michael sine nærmeste at han var bifil, men det tok ytterligere 15 år før han sto åpent fram med sin legning i et intervju med CNN. ¨