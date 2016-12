Uværet «Urd» har nådd orkan styrke og treffer Trøndelag i natt

Ekstremværet Urd blåste til orkan styrke flere steder i landet mandag kveld, melder Meteorologisk institutt.

I kveld og natt skal vinden øke til liten storm i Trøndelag, og Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel for Nord- og Sør-Trøndelag som lyder slik:

«Fra sent mandag kveld eller natt til tirsdag nordvest periodevis liten storm utsatte steder, tirsdag formiddag minkende. I dag, mandag, og først på tirsdag ventes vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene i sør på grunn av kraftig vind, snø og snøfokk»

Orkan ved Eigerøy

To steder hadde orkan (over 32,6 meter i sekundet) i middelvind, vind målt over ti minutter, klokka 18 i dag. Det var Eigerøy ved Egersund i Rogaland, og Røldalsfjellet i Hordaland, der målepunktet ligger 1370 meter over havet, ifølge NRK.

– Med 39,9 meter i sekundet er det meste som er målt i dag, med unntak av at Røldalsfjellet også hadde 42 meter i sekundet klokken 02 i natt, sier vakthavende meteorolog Aurora Stenmark ved Meteorologisk institutt til kanalen.

Mistet strømmen

Innbyggerne i flere fylker er uten strøm mandag ettermiddag og kveld. I Hordaland er 8.000 husstander uten strøm, mens i Agder-fylkene har minst 3.000 husstander mistet strømmen.

Også i Rogaland har Urd skapt trøbbel for strømnettet 1412 kunder i Sandens var uten strøm en stund mandag kveld, skriver Stavanger Aftenblad.