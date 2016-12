20-åring tatt for fyllekjøring

Politiet i Nord-Trøndelag hadde tirsdag morgen en promillekontroll i Rørvik sentrum.

Her ble en mann i 20-årene stanset for kontroll, og det viste seg raskt at han ikke hadde noe bak et ratt å gjøre.

Mannen er nå siktet for promillekjøring og fikk førerkortet beslaglagt.

I alt ble 10 sjåfører sjekket. De ni andre hadde alt i orden og fikk kjøre videre etter å ha blåst i alkometret.