Ordførerduell på Frosta

Turneringen starter med vennskapskamp i lynsjakk mellom Trine Haug og Robert Svarva.

Frosta- og Levanger-ordføreren har møtt hverandre i flere harde kamper tidligere i år. Det ble da gjennomført trekk som kanskje ikke var så gjennomtenkte.

Den ene dagen ble det slått et slag for å slå sammen de to kommunene - dagen etter ønsket en av kommunene å stå alene. Det ble også enden på visa.

Torsdag får de to anledning til å vise hvem som tar de beste trekkene i lynsjakk. De har kun sju minutters betenkningstid i duellen.

Lynsjakkturneringen går over 15 runder lynsjakk torsdag 29. desember.