Slik har Jens Kvernmo det i villmarka

Den tidligere skarpskytteren i Forsvaret har funnet meningen med livet langt ute i fjellheimen, gjerne sammen med sine to hunder og under åpen himmel. Han trives i sitt eget selskap, og det å kjenne på ensomheten.

Ny langtur

Vinteren 2015/2016 hadde han et tre måneder langt opphold i Blåfjella/Skjækerfjella. Nå skal han på langtur igjen.

I vinter tester han dette ytterligere ut, med fire måneder i Sylan.

– De fleste jegere og friluftsfolk har lest bøker av Helge Ingstad. Og mest sannsynlig drømt seg bort i skildringene av enorm villmark, jakt og fangst. Jeg er en av dem, og nå har jeg satt av noen måneder av livet mitt for å kjenne litt på følelsen av å ligge helt alene langt inne i fjellet. Her skal jeg leve jegerlivet. Pelsjegerlivet, sier Kvernmo selv på sin hjemmeside etviltliv.no.

Les hele historien om Jens Kvernmo her: Lever ut drømmen om et liv som pelsjeger (saken er for abonnenter)