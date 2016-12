Frykter konsekvensene av snøsmelting og store nedbørsmengder

Etter at værgudene la et hvitt vinterslør over fylket, sendte de nye milde luftmasser inn fra havet onsdag. Men det er først torsdag det sterke lavtrykket virkelig gjør seg gjeldende med snøgrense helt opp tusen meters høyde.

60 millimeter nedbør

– Slik prognosene ser ut kan det komme opp mot 60 millimeter nedbør på 36 timer fra torsdag morgen. Kombinert med snøsmelting vil det føre til store mengder vann, sier vakthavende meteorolog Gunnar Livik ved Vervarslinga på Vestlandet.

Han forteller at NVE følger situasjonen nøye – og at det kan bli aktuelt å sende ut et OBS-varsel for Nord-Trøndelag med tanke på jordras.

Full storm fredag kveld

Som om ikke dette var nok er en ny storm like rundt hjørnet, og fredag kveld vil det blåse opp i sørvest full storm utsatte steder. Vinden avtar noe på årets siste dag, og vil midt på dagen blåse opp i liten til stiv kuling utsatte steder.

Men samtidig synker temperaturene noe, og nedbøren på nyttårsaften vil komme som snø i indre strøk, snø- og sluddbyger langs kysten.

– Det ser ikke ut til å bli veldig mye nedbør, så det kan gå mot en helt grei nyttårsaften rent værmessig, sier Livik.

Vinteren nærmer seg

Nyttårsgaven til trønderne ser ut til å bli vinter og snø. Været slår helt om og byr på kuldegrader – enkelte steder ned i et tosifret antall.

– Værtypen kommer til å svitsje akkurat i overgangen mellom 2016 og 2017. Sjansene for påfyll med snø ewr absolutt til stede de første dagene i det nye året, sier Livik.