Politiet skryter av festfolket

– Jeg synes festfolket fortjener ros. Vi har hatt svært få oppdrag i løpet av natta, sier operasjonsleder Lars Letnes ved Trøndelag politidistrikt.

Feststøy- og beruselse

En time etter midnatt måtte politiet ta turen til et utested i Namsos etter melding om vanskelig og beruset gjest i 40-årene. Situasjonen løste seg da den mannlige gjesten forlot stedet.

Noen minutter senere måtte politiet ta turen til Regimentsboligen i Steinkjer, etter at naboer klaget over feststøy. Boligen var utleid til festlig lag, men situasjonen ordnet seg ved at festdeltakerne dempet musikken og lukket vinduer.

Like før 1.30 dro politiet til Florvang forsamlingshus i Stjørdal etter melding om ordensforstyrrelse på utsiden av lokalet. Der hadde situasjonen roet seg da politiet kom til stedet.

21 loggførte meldinger

– I løpet av natta har vi 21 loggførte meldinger – de aller fleste på feststøy. Men ved de fleste tilfellene var det stille da politiet kom fram, sier Letnes.