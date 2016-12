Tre personer i bil pågrepet og lagt i jern

– Vi jobber nå med å avhøre de tre pågrepne. I tillegg gjennomfører vi husransakelser, sier operasjonsleder Lars Letnes ved Trøndelag politidistrikt.

Stanset i Steinkjer sentrum

Det var en drøy time etter midnatt at en politipatrulje kom over en bil i Steinkjer sentrum hvor sjåføren har blitt stanset flere ganger for kjøring uten gyldig førerkort. Alle tre i bilen hadde også en historikk med bruk av narkotika.

Politiet stanset bilen, og valgte å sette håndjern på alle tre før de senere ble fraktet til arresten på Steinkjer politistasjon.

– Vi mistenkte at det kunne være narkotiske stoffer i bilen. Med bakgrunn i dette valgte vi å påsette håndjern for å få kontroll på de tre så raskt som mulig, sier Letnes.

Funn av amfetamin og hasj

I bilen ble det funnet mindre mengder amfetamin og hasj. Historikken til de tre gjorde likevel at politiet fikk medhold i ransaking av boligene til de tre, for å se om det kunne være lagret større mengder der.

– Etterforskningen pågår fortsatt, og det er foreløpig ikke klart hva pågripelsen til slutt ender opp med, sier Letnes til Trønder-Avisa kl. 14.00.

De tre pågrepne er fra Steinkjerdistriktet - en i 20-årene og to i 30-årene.