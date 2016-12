God innsats i Frostating Julelyn GP

Til sammen 13 sjakkspillere stilte til dyst i den nystiftede turneringen "Frostating Julelyn GP". Seks spillere deltok i en egen A-klasse og sju i en Hobby-klasse.

Klubbleder og arrangementsleder Terje Lund melder om godt spill etter en spennende åpningskamp i lynsjakk mellom ordførerne i Frosta og Levanger som endte remis.

25 medlemmer

I A-klassen spilte deltakerne femten runder, og der vant Kjell Arne Lilleløkken fra Levanger med 14 poeng.

I Hobby-klassen vant Torgeir Bergkvist med 6 poeng.

Levanger sjakklubb har rundt 25 medlemmer, og disse kommer fra Frosta, Levanger og Verdal.

– På medlemskveldene er vi gjerne 15-20 som samles til spilling, mens det på turneringene gjerne deltar rundt 40 spillere. Neste turnering i regi av Levanger sjakklubb er søndag 29. januar, forteller Terje Lund.

Første turnering

Magnus Riseth (7) fra Frosta har spilt en del sjakk siden sist sommer. Han synes spillet er morsomt og spennende.

– Jeg spiller mest med pappa. Jeg vet ikke helt sikkert hvor mange ganger jeg har slått ham, men det er mange. Dette er første gang jeg er med i en turnering, sa sjuåringen til Trønder-Avisa like før start av første spill.

Skryter av miljøet

Fredrik Aunan Lindsøe fra Levanger er mester med et rating på 2.112, noe som betyr at er i mesterklassen, som tilsvarer nest høyeste nivå i Norge.

– Det er et godt sjakkmiljø i Levanger, Verdal og Frosta, og en del spillere leverer jevnt over gode resultater. Det er morsomt å delta i lokale turneringer som her på Frosta, særlig i og med at jeg kommer herfra, sier Lindsøe som starter med sjakk da han var 13 år og har holdt hobbyen ved like nå i 15 år.

Nest øverste nivå

Fredrik Aunan Lindsøe deltar i både nasjonale og internasjonale turneringer, sist i Reykjavik Open i mars 2016.

For å bli Stormester må en ha 2.500 i rating. I Norge er sjakk inndelt i klassene Elite (over 2.350), Mester (Over 2.000) og klassene 1 (1.750-1.999), 2 (1.500-1.749), 3 (1.250-1.499), 4 (1.000-1.249) og 5 (under 1.000).

Berger-systemet

I resultatlistene for A-klassen (se resultatlisten) er det satt opp et resultatbegrep som heter Berger. Dette er et utregningssystem som vektlegger kvaliteten i spillet den enkelte presterer. Logikken bak det såkalte Sonnenborn-Berger-systemet er at en belønner en spiller som har tatt poeng fra de som har gjort det godt i turneringen, fremfor en som har tatt sine poeng mot de som har gjort det dårlig. Dette forklarer nettstedet 2000.sjakk.no