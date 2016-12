Hurtigruta måtte snu i stormen

Hurtigruteskipet Richard With måtte nyttårsaften snu på Folda utenfor Nord-Trøndelag. Skipet var på tur fra Rørvik til Ålesund da det ble mått av bølger på 12-15 meter, og sterk vind.

Kapteinen om bord på skipet valgte derfor å snu, og returnere til Rørvik.

Jeg har snakket med kapteinen om bord. De møtte dårligere vær enn det som var meldt da de kom ut på Folda. Det er kraftig vind og bølger på mellom 12 og 15 meter der ute. De besluttet derfor å snu. Vi har seilt langs kysten i 125 år, og været er ikke noe vi utfordrer, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til adressa.no.

Det ble fredag besluttet at hurtigruteskipet ikke skulle innom Trondheim, slik det vanligvis gjør. Årsaken til det var at man ventet dårlig vær og at turen innom Trondheim ville medføre forsinkelser.

Været skulle vise seg å bli enda dårligere enn forventet. Det er nå uklart når hurtigruta kan fortsette videre mot Ålesund.